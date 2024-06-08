Alkollü sürücü otomobiliyle araçların üzerine düştü

Kırıkkale'de alkollü sürücünün kullandığı araç kontrolden çıkarak park halindeki araçların üzerine düştü. Kazada 1 kişi yaralandı.

Alkollü sürücü otomobiliyle araçların üzerine düştü

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki araçların üzerine düştü. Kazada bir kişi yaralandı, araçlarda da maddi hasar meydana geldi.

Kaza, gece saatlerinde Yahşihan ilçesinde Bayraktepe Mahallesi’nde bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu tespit edilen sürücü İ.D.’nin kullandığı 06 YES 68 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Asude Park Sitesi’nin bahçesindeki araçların üzerine düştü. Kazada, alkollü sürücü yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Araçlarda ise büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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