Yenişehir Belediyesi'nde Afet Tatbikatı

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, Türkiye Afetle Mücadele Planı (TAMP) Bölge Düzeyi Deprem Tatbikatına katıldı. Yenişehir Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi, olası bir afete karşı etkin bir hazırlık sağlamak amacıyla düzenlenen tatbikatı başarıyla tamamladı.

Tatbikat senaryosuna göre, Ecemiş Fay Hattı üzerinde merkez üssü Tarsus olan 7.0 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Koordinasyon merkezinden verilen uyarı ile birlikte Yenişehir Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi hızlı ve organize bir şekilde toplanma alanında bir araya geldi. Yenişehir Belediyesi tatbikata 38 personel, 2 iş makinası, 1 vinç ve 1 hasta nakil ambulansı ile katıldı.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök başkanlığında düzenlenen koordinasyon toplantısına katıldı, ardından teçhizatlarıyla toplanma alanında hazır bekleyen arama ve kurtarma ekiplerinin hazırlıklarını inceledi.

Afet riskine karşı hazır olunması gerektiğini vurgulayan Özyiğit, “Allah göstermesin ama en kötüye de hazırlıklı olmak zorundayız. Depremin illaki kentimizde meydana gelmesi gerekmiyor. Ülkemizin herhangi bir yerinde olabilecek bir felakette el birliğiyle müdahale etmemiz lazım. 6 Şubat depremlerinde 3 personelimiz sadece bir hilti ile 3 vatandaşımızı enkazdan çıkardılar. Yenişehir Belediyesi olarak Arama ve Kurtarma Ekibimizi kurduk, AFAD tarafından eğitimlerini aldılar, tüm teçhizatımız hazır. Bu malzemelerimiz başka bir işte kullanılmayacak. Aydın Güven Gürkan Parkında toplanma ve eğitim alanı hazırlıyoruz. Tüm malzemelerimiz orada yer alacak. Risklere karşı hazır olmamız lazım. Bunun farkındayız ve gerekli tedbirlerimizi alıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA