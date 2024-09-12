Ayşenur Ezgi Eygi’nin Cenazesi Yarın Türkiye’de Defnedilecek

İsrail askerleri tarafından Batı Şeria’da öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi’nin naaşı 13 Eylül’de Türkiye’ye getirilecek. Eygi’nin cenazesinin, dedesinin evinin bulunduğu Aydın’ın Didim ilçesinde toprağa verilmesi planlanıyor.

Ayşenur Ezgi Eygi’nin Cenazesi Yarın Türkiye’de Defnedilecek

Batı Şeria’da İsrail askerleri tarafından 6 Eylül’de öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi’nin naaşı Türkiye’ye getirilecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Eygi’nin naaşı bu gece Tel Aviv’den Bakü’ye gönderilecek. Cenazeyi Azerbaycan Havayolları taşıyacak. Bakü Büyükelçiliği’nin naaşı Bakü’de teslim alması planlanıyor.

Yarın saat 06:15’te Bakü’den Türk Hava Yolları uçağıyla getirilecek naaş 08:35’te İstanbul’a ulaşacak.

DİDİM’DE TOPRAĞA VERİLECEK

Eygi’nin cenazesinin, dedesinin evinin bulunduğu Aydın’ın Didim ilçesinde toprağa verilmesi planlanıyor. Pakistan asıllı partneri Hamid Mazhar Ali, Didim’de taziyeleri kabul etti.

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Kaynak: AA

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