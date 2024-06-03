Yeniden Refah Partili Belediye Başkanı AKP'li ismi Genel Sekreter olarak atadı: Erdoğan'a teşekkür etti

Yeniden Refah Partili Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, AKP'den milletvekili aday adayı olan ismi Genel Sekreter olarak atadı.

Yeniden Refah Partili Belediye Başkanı AKP'li ismi Genel Sekreter olarak atadı: Erdoğan'a teşekkür etti

Yeniden Refah Partili Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ın daha önce AKP’den milletvekili adayı olmak için Nevşehir Derinkuyu Kaymakamlığı’ndan istifa eden Mithat Can Kutluca’yı Genel Sekreter olarak atadığı ortaya çıktı.

T24’ten Ceren Bala Teke’nin haberine göre, daha önce kaymakamlık ve vali yardımcılığı da yapan, Korucular Daire Başkanlığı görevinde de bulunan Mithat Can Kutluca’yı genel sekreter olarak atadı.

Kutluca, atamanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bakanlar Ali Yerlikaya ve Mehmet Özhaseki'ye teşekkür etti.

Kutluca mesajında ayrıca, "Öncelikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki'ye Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Kasım Gülpınar'a Şükranlarımı arz ederim" ifadelerini kullandı.

Bir süre sonra paylaşımını kaldıran Kutluca, yeni paylaşımında "Atanmam Hususunda takdir buyuran Devlet Büyüklerimize Şükranlarımı arz ederim" diye yazdı.

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