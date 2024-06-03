TRT'den sosyal medyanın gündemine oturan görüntüye ilişkin açıklama

Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) 8. karşılaşmasında ABD’yi Teksas’ta 3-2’lik set sonucunda mağlup etti.

Maç yayını sırasında kameralara yansıyan bir Türk kadın seyircinin görüntüleri, sosyal medyada gündem oldu.

Kadın, ekranlara yansıyan görüntülerinin ardından sosyal medya üzerinden birçok kişinin tacizine uğradı, bunun üzerine de sosyal medya hesabını gizledi.

Ayrıca TRT Spor’un bu görüntüyü canlı yayına getirmesi ise tepki çekmişti.

Geçtiğimiz dakikalarda açıklama yapan TRT, görüntüyü ABD’li yayıncı kuruluştan aldığını söyleyerek şunları söyledi:

"Dün gece, A Milli Kadın Voleybol Takımımızın FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) 8. maçında ev sahibi ABD ile oynadığı karşılaşmanın canlı yayınında ekranlara istenmeyen bir görüntü gelmiştir.

Bu rahatsız edici durum, farklı mecralarda ve yanlış bir algı eşliğinde Kurumumuz ile ilişkilendirilmiştir.

Kamuoyunun bilmesini isteriz ki, maçın çekimlerini ve rejişini ev sahibi ABD'li yayın kuruluşu gerçekleştirmiştir. TRT Spor ve maçı yayınlayan tüm yayın mecraları ABD'li yayın kuruluşunun anlık ilettiği görüntüleri müdahale imkanı olmaksızın ekrana yansıtmıştır. Dolayısıyla, yayın politikamıza tamamen ters olan bu görüntü, ABD'li yayın kuruluşu kaynaklıdır ve bu durumdan duyulan rahatsızlık da karşı tarafa iletilmiştir.

TRT, Türkiye'nin kamu yayıncısı sıfatı ve sorumluluğuyla bundan sonra da Türk sporunun güçlü bir destekçisi olmaya devam edecektir.

Bu vesileyle "Filenin Sultanları"na, 11-16 Haziran tarihlerinde Hong Kong'da oynayacağı ve TRT ekranlarında canlı yayınlanacak Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya karşılaşmalarında üstün başarılar diliyoruz. Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Kaynak: Gerçek Gündem