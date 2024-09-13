Yeni Üniversitelilere 15 Bin Lira Burs
CHP'li Şişli Belediyesi, ailesiyle birlikte Şişli’de ikamet eden ve üniversiteyi yeni kazanan öğrencilere yönelik yılda bir defaya mahsus 15 bin lira burs verecek.
Şişli Belediyesi, ailesiyle birlikte Şişli’de ikamet eden ve üniversiteyi yeni kazanan öğrencilere yönelik yılda bir defaya 15 bin lira burs sağlayacak.
Sosyal yardım projeleri kapsamında emeklilere ödenen 5 bin liralık pazar desteğinin ardından bu kez de öğrencilere el uzatan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, ''Şişli’de ikamet eden ve üniversiteye yeni kayıt yaptıran 18 - 25 yaş arasındaki öğrencilerimize, 'İlk Bursum' projesi kapsamında 15 bin lira burs desteği sağlıyoruz. Eğitim hayatınız boyunca yanınızda olmaya devam edeceğim'' dedi.
Kaynak: ANKA