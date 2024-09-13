Üniversiteye Hazırlanan Gençlere Destek

Aydın Büyükşehir Belediyesi, geçmiş yıllarda olduğu gibi, bu yıl da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanacak üniversite adaylarına kurslar açacak.

Büyükşehir Belediyesi tarafından verilecek eğitimler kapsamında lise öğrencileri ile mezun öğrenciler için kurslar açılacak ve ücretsiz deneme sınavları yapılacak. Ücretsiz olarak düzenlenecek kurslar için ön kayıtlar sürerken kurslarda ilk ders zili lise öğrencileri için 28 Eylül’de, mezun adaylar için ise 1 Ekim’de çalacak.

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için çalışmalarının süreceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi’nin kurslarında eğitim gören binlerce öğrencinin başarıyı yakaladığını ve üniversiteyi kazandığını belirtti. Çerçioğlu, "Büyükşehir Belediyesi olarak her yaştan vatandaşımızın eğitim-öğretim hayatına destek olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugüne kadar belediyemizin kurslarından destek alan binlerce öğrencimiz üniversiteyi kazanarak kentimizin gururu oldular. Gençlerimizin gelecekleri için desteklerimiz devam edecek" diye konuştu.

Kaynak: ANKA