Mardin'de 8 Eve Operasyon: 10 Şüpheli Gözaltında

Mardin'de 8 eve operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 10 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Mardin'de 8 Eve Operasyon: 10 Şüpheli Gözaltında

Mardin'de 8 eve düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 10 Eylül'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Derik ilçesindeki jandarma sorumluluk sahasında 8 ayrı ev ve eklentilerinde arama gerçekleştirildi.

Aramalarda, evlerde gizlenmiş makineli tüfek, 8 piyade tüfeği, 8 kalaşnikof, 7 tabanca, 5 av tüfeği, 5 bin 144 fişek, balistik yelek ve keskin nişancı dürbünü ele geçirildi.

Kaynak: AA

Evde Kenevir ve Esrar Bulundu, Zanlı Serbest! Evde Kenevir ve Esrar Bulundu, Zanlı Serbest!
Sütsüz Un Helvası Yapmanın Yolu! Şefler Bakın Nasıl Hazırlıyorlar Sütsüz Un Helvası Yapmanın Yolu! Şefler Bakın Nasıl Hazırlıyorlar
Şiirin Çevirisi Konuşuldu Şiirin Çevirisi Konuşuldu
Kapya Biber Salçasının En Doğru Hazırlanışı! İzmir'de Salça Böyle Yapılıyor Kapya Biber Salçasının En Doğru Hazırlanışı! İzmir'de Salça Böyle Yapılıyor