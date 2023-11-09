Yeni 'Kentsel Dönüşüm Yasası'nda büyük risk: Yurttaş evsiz kalabilir!

Deprem nedeniyle riskli alanların dönüştürülme sürecini hızlandırma iddiasıyla gündeme gelen Kentsel Dönüşüm Yasası’ndaki değişiklikler Meclis’ten geçerek yürürlüğe girdi. Rezerv alanlara ilişkin maddelerinin “mülkiyet hakkını ihlal” edeceği belirtilen yasa için muhalefet, belediyelerin devreden çıkarılacağı eleştirisini yöneltirken, şehir planlamacıları semt sakinlerinin yerlerinden edilebileceği uyarısını yaptı. Müteahhitlere göre ise yasa kentsel dönüşüm sürecini hızlandıracak.

YASA DEĞİŞİKLİĞİ NELERİ İÇERİYOR?

Yalnızca cumhurbaşkanının yapabildiği “rezerv alan” ilanını artık bakanlık da yapabilecek.

Teklif ile eski yapı stoku olan yerleşim yerleri de rezerv alan ilan edilebilecek.

Riskli yapının tespitinde ev sahibi karot alımına izin vermediği takdirde kapı, polis zoruyla açtırılacak.

Değişiklikler ile bütün tebligatlar bina kapısına asılacak, e-devlet üzerinden tebliğ edilecek ve muhtarlığa asılacak.

Kentsel dönüşüm için çoğunluğun üçte ikisinin anlaşması şartı yüzde 50.01’e çekildi. Arsa payı çoğunluğuna göre hesaplanacak.

İhtar süreleri 15 güne düşürülecek. Ev sahibi 15’inci gün tebligatı imzalamaz ve ortak karara katılmazsa payı açık artırmayla satılacak.

Dönüşümü karşılayacak ekonomik gücü olmayanlara bu mülkle eşdeğerde başka bir semtte mülk verilecek.

Cumhuriyet'ten Ali Can Polat ve İrem Karataş'ın haberine göre değişiklikleri değerlendiren Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Şehir Planlamacıları Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Pınar Giritlioğlu, “Bakanlık oturduğunuz semti gözüne kestirirse rezerv alanı ilan edecek. Çünkü rezerv alanının tanımı bilimsel kriterler ile doldurulmadı” dedi. Semt sakinlerinin yerinden edilmesi riskine vurgu yapan Giritlioğlu, “Semt sakinlerinin boşalttığı alanlar daha üst sınıflara belki de yabancılara pazarlanacak. Orta sınıf ve dar gelirli yurttaşlar mülksüzleşme tehlikesi altında yaşayacak, belki kent merkezinde yaşayamayacaklar” dedi.

‘İYİ NİYET ÖNE ÇIKMALI’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin konut üreten iştiraki KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ise yasanın kentsel dönüşümü hızlandıracak düzenlemeler içermesine rağmen uygulamadaki tehlikelere dikkat çekerek “iyi niyet” vurgusu yaptı. Kurt, “Eleştirilen çok nokta var. Yerel yönetimlerin elinden yetkileri almak ve hak gaspı için kullanılabilir. Bu da yanlış olur” dedi.

‘MÜTEAHHİTLER MUTLU’

Kentsel dönüşüm sürecinin önemli aktörlerinden müteahhitler genel anlamıyla konuya dair görüş belirtmekten kaçınsa da Anadolu Yakası İnşaatçıları Derneği Başkanı Hakan Şişik, değişikliklerin kentsel dönüşüm sürecini hızlandıracağını belirtti. Şişik, “Yine de finansal kısımda sıkıntılar devam ediyor. Yarısı bizden kampanyası var ancak mali yükümlülük insanlara fazla gelebilir. Taksit ödemeleri zorlayabilir” dedi.