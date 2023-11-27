Yeni detaylar ortaya çıktı... Emre Belözoğlu 'Fatih Terim Fonu'na Acun Ilıcalı'dan aldığı parayı da kaptırmış

‘Fatih Terim Fonu’ olarak bilinen olayda en çok para kaptıran isimler Arda Turan ve Emre Belözoğlu oldu. Arda Turan, 7.5 milyon dolar para kaptırırken Emre Belözoğlu 4.2 milyon dolar para kaptırmıştı.

Halktv’den Dinçer Gökçe’nin haberine göre, Belözoğlu, bu paranın 500 bin dolarını medya patronu Acun Ilıcalı’dan aldığı ortaya çıktı.

Dava dosyasına göre Belözoğlu, 17 Mart 2023’te kuzeni Volkan Bahçekapılı eli ile 1 milyon 492 bin dolar verdi. Bahçekapılı, anılan parayı kendi eli ile Erzan’a, müdürü olduğu Levent’teki şubesinde teslim etti. Aynı gün Belözoğlu 1 milyon 400 bin dolar daha gönderdi. Bu kez Erzan, Bahçakaplı’nın Levent’teki ofisine giderek anılan parayı aldı.

18 Mart günü ise Belözoğlu bu kez 400 bin doları, şoförü Alpaslan Akyüz’e vererek Seçil Erzan’a teslim etmesini istedi. Akyüz 400 bin doları, Erzan’ın çalıştığı bankanın genel müdürlük binasının önünde kendisine teslim etti.

‘5 MİLYON DOLARA ÇIKARALIM’

Bu para teslimatlarının üzerinden 10 gün geçtikten sonra Erzan, Belözoğlu’nu bir kez daha arayarak “Bu parayı 5 milyon dolara tamamlayalım” dedi. Söz konusu öneriyi ise, daha fazla kazanç elde edilmesi olarak gerekçelendirdi.

Belözoğlu, bu kez çevresinden borç para arayışına girdi. Belözoğlu’nun talebi ile Bahçakaplı’nın hesabına gönderilen 1 milyon dolar aynı gün, Fatih Terim’in aile dostu Nur Erkasap’ın hesabına gönderildi. Erkasap da anılan parayı Erzan’a teslim etti.

500 BİNİ ACUN ILICALIDAN ALMIŞ

Emre Belözoğlu’nun son aşamada Erzan’a kaptırdığı 1 milyon doların kimlerden geldiği ise dava dosyasına giren bir raporda yer alıyor.

Buna göre, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Belözoğlu’nun talebi üzerine 28 Mart günü Volkan Bahçakapılı’nın hesabına 500 bin dolar gönderdi. Aynı gün Tekin Alp Göksel isimli bir kişi de 9 milyon 703 bin 250 TL gönderdi.

Bahçakapılı, TL olarak gelen para ile 501 bin 600 dolar aldı. Bahçakaplı hesabındaki biriken 1 milyon doları 29 Mart 2023 günü Nur Erkasap’a gönderdi. Erkasap da bu parayı, Erzan’a teslim etti.