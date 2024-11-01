Anayasa Değişikliği Cumhurbaşkanı’nın Yeniden Adaylığı İçin mi? Meclis Başkanı'ndan Açıklama Geldi

TBMM'de bütçe görüşmeleri sırasında İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden aday olabilmesi için anayasanın değiştirilmek istendiğini ifade etti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Meclis’in Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir kere daha seçilmesini sağlamak gibi bir görevi olmadığı gibi, anayasa çalışmalarında bugüne kadar bir tek kişiden bile böyle bir sözü duymadım” dedi.

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Anayasa Değişikliği Cumhurbaşkanı’nın Yeniden Adaylığı İçin mi? Meclis Başkanı'ndan Açıklama Geldi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, dün Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Meclis’in bütçe görüşmeleri sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

'TEKRAR ADAY OLABİLMESİ İÇİN...'

Cumhuriyet'te Sarp Sağkal'ın haberine göre; İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, anayasa değişikliğinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden aday olabilmesi için istendiğini söyledi. Kavuncu,“Cumhurbaşkanı eğer seçimleri yenilerse tekrar aday olamıyor ama Meclis tekrarlayacak olursa tekrar aday olabilme ihtimali var. Umarım bütün bu anayasa değişikliği, bu konudaki tekrar aday olabilme ihtimalinin tereddütlerini kaldırmak için yapılan girişimler değildir. Buna İYİ Parti olarak evet demeyeceğimizi defalarca söyledik” dedi.

KURTULMUŞ'TAN YANIT

Görüşmelerin sonunda konuyla ilgili iddialara yanıt veren Kurtulmuş, “Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir kere daha seçilmesini sağlamak gibi, Meclis’in böyle bir görevi olmadığı gibi anayasa çalışmalarında bugüne kadar bir tek kişiden bile böyle bir sözü duymadım. Dolayısıyla, lütfen, rica ediyorum önyargılar üzerinden bu anayasa süreçlerinin yürütülmemesi en doğru yoldur” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Cumhuriyet

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