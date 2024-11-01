Meteoroloji Uyardı: Sis ve Puslu Havaya Dikkat! Göz Gözü Görmeyecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Genellikle mevsim normalleri civarında, kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde doğu ve güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 8°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 12°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 7°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 11°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 3°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 10°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 13°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 9°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 15°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 18°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 13°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 18°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 4°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 2°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 4°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 6°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU 5°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 7°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP 13°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 10°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 4°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN 5°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 11°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -2°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 5°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 5°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 0°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 4°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 8°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 11°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 13°C, 24°C

Az bulutlu ve açık