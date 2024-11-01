Meteoroloji Uyardı: Sis ve Puslu Havaya Dikkat! Göz Gözü Görmeyecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahminlerini paylaştı. Rapora göre; yurdun Kuzey kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji Uyardı: Sis ve Puslu Havaya Dikkat! Göz Gözü Görmeyecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

Meteoroloji Uyardı: Sis ve Puslu Havaya Dikkat! Göz Gözü Görmeyecek - Resim : 1

HAVA SICAKLIĞI: Genellikle mevsim normalleri civarında, kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde doğu ve güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Uyardı: Sis ve Puslu Havaya Dikkat! Göz Gözü Görmeyecek - Resim : 2

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 8°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 12°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 7°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 11°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 3°C, 19°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 10°C, 25°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 13°C, 22°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA 9°C, 26°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 15°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 18°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 13°C, 27°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN 18°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 4°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 2°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 4°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 6°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU 5°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 7°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP 13°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 4°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN 5°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 11°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -2°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS 5°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 5°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN 0°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 4°C, 24°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 8°C, 24°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 11°C, 22°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 13°C, 24°C
Az bulutlu ve açık

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