'Yemediğimi Yedirmem' Diyerek Satıyorlardı: Çocukların Şekerinden Bakın Ne Çıktı

'Yemediğimi yedirmem' temasıyla yıllardır şeker satan firmanın ürettiği mevlit şekerinden kürdan çıktı. Vatandaş durumu anında CİMER'e şikayet etti.

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'Yemediğimi Yedirmem' Diyerek Satıyorlardı: Çocukların Şekerinden Bakın Ne Çıktı

Yıllarca ‘Yemediğimi ve çocuklarıma yediremeyeceğim bir şeyi başka insanlara yediremem’ sloganıyla şeker satan firmanın ürettiği mevlit şekerinden skandal bir madde çıktı.

Vatandaşın CİMER’e yazdığı şikayette, Samsun’daki firmanın ürettiği şekerde kürdan çıktığı anlaşıldı.

1940 yılında Samsun'da kurulan ve açtığı fabrika ile Türkiye'deki birçok ile şeker ve şeker ürünleri gönderen Gür Şekerleme adlı işletmenin mevlit şekerini alan vatandaş şoke oldu.

'Yemediğimi Yedirmem' Diyerek Satıyorlardı: Çocukların Şekerinden Bakın Ne Çıktı - Resim : 1

Çocukları aldığı şekeri yerken durumda bir gariplik sezen vatandaş, şekerin içinde kürdan olduğunu gördü. Vatandaş şikayet dilekçesinde, "13 Şubat'ta Berat Kandili için mevlit şekeri aldık ve dağıtım gerçekleştirdik. Fakat dün ağabeyimin çocuğu bu şekerlerden yediğinde şekerin içinden kürdan çıkmış. Firmayı aradığımızda ise ‘Nasıl yapmak istiyorsanız yapın' cevabı aldık. Bu konu hakkında ne yapacağımı bilmediğimden buraya yazma gereği duydum” ifadelerini kullandı.

Firmadan iddialara ilişkin gelen cevapta "Kürdan bu, elde doldururken düşmüştür. Yani nedir ki bu da iş midir? Kocaman kürdan boğaza kaçar mı? Bize böyle bir şikayet gelmedi" denildi.

Kaynak: İHA

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Şeker Samsun Şikayet
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