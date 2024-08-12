Yavru Kedileri Sopayla Öldüren Caniden Çıldırtan Savunma: Sinirlerime Hakim Olamadım

Manisa'da, yavru kedileri fırça sapıyla vurarak öldüren cani Muzaffer Şen, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şen, ifadesinde "Yavru kediler mutfağıma girip çıkıyordu. O gün sinirlerime hakim olamayınca bu eylemi gerçekleştirdim" dedi.

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Yavru Kedileri Sopayla Öldüren Caniden Çıldırtan Savunma: Sinirlerime Hakim Olamadım

Manisa'nın Salihli ilçesinde, Muzaffer Şen isimli şahsın 3 yavru kediyi fırça sapıyla vura vura öldürdüğü anlara ait görüntüler sosyal medyada gündem olurken, vicdanları yaralayan olay hayvan hakları savunucularını ayağa kaldırmıştı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şen'in komşuları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerin ardından gözaltına alınan Muzaffer Şen, çıkartıldığı Salihli Adliyesi'ndeki nöbetçi mahkeme tarafından “Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şen'in mahkemedeki ifadesinde, "Yavru kediler mutfağıma girip çıkıyordu. Defalarca engellemeye çalıştım. O gün sinirlerime hakim olamayınca bu eylemi gerçekleştirdim" dediği öğrenildi.

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Kaynak: Ajanslar

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