Yaşlı Adamın Feci Ölümü: Traktörün Altında Kalarak Can Verdi
Çorum'da 76 yaşındaki Mürsel Duran'ın hakimiyetindeki traktör kontrolden çıkarak devrildi. Duran, devrilen aracın altında kalarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Çorum’un İskilip ilçesi Cevizli köyü yolunda Mürsel Duran (76) idaresindeki traktör, henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıkarak ters döndü. Kazada traktörün altında kalan sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Duran’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Duran’ın cenazesi traktör altından çıkartılarak morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA