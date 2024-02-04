Yarıyıl tatili bitti: Ders zili yarın çalacak

Sömestr tatili sonrası MEB'e bağlı okullarda ders zili yarın yeniden çalacak.

Yarıyıl tatili bitti: Ders zili yarın çalacak

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci, 16 günlük yarıyıl tatilinin ardından 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemine yarın başlayacak.

MEB'e bağlı okullarda eğitim alan 20 milyon 481 bin öğrenci ve görevli 1 milyon 178 bin öğretmen, 2023-2024 eğitim öğretim yılında 11 Eylül 2023'te ders başı yaptı.

Türkiye genelinde 74 bin okulda ve 744 bin derslikte başlayan eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 13-17 Kasım 2023'te yapan öğrenciler, 19 Ocak'ta karnelerini aldı ve 16 günlük sömestir tatiline başladı.

2023-2024 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi yarın başlayacak ve 14 Haziran Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem ara tatili ise 8-12 Nisan arasında yapılacak.

2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül'de başlayacak.

Kaynak: AA

Etiketler
MEB Okul
Ankara'da 3.2 büyüklüğünde deprem Ankara'da deprem
Çözmesi beyin isteyen IQ testi! Resimdeki kutup ayısını bulanlar çok zekiymiş Çözmesi beyin isteyen IQ testi! Resimdeki kutup ayısını bulanlar çok zekiymiş
100 yaşını geçen sağlıklı kişilerin 8 ortak özelliği! Bilim tek tek inceledi 100 yaşını geçen sağlıklı kişilerin 8 ortak özelliği! Bilim tek tek inceledi
Depremde 3 çocuğunu kaybeden Taha Duymaz’ın annesi: Bir yıl geçti ama benim için dün gibi, her gün mezarlığa gelip gidiyorum Taha Duymaz’ın annesi: Bir yıldır her gün mezarlığa gelip gidiyorum
ÇOK OKUNANLAR
Kıvanç Tatlıtuğ'un ağabeyiyle paylaştığı poz gündem oldu: "Gen dağılımındaki adaletsizlik..." Kıvanç Tatlıtuğ'un ağabeyiyle paylaştığı poz gündem oldu
Kulis: Mehmet Şimşek çok önceden haberdardı, ortaya çıkınca hamlesini yaptı 'Mehmet Şimşek çok önceden haberdardı, ortaya çıkınca hamlesini yaptı'
DEM Parti'nin İstanbul'da aday çıkarma kararının perde arkası ortaya çıktı DEM Parti'nin kararının perde arkası ortaya çıktı
TV100'den ayrılan Ece Üner'in yerine gelecek isim belli oldu TV100'den ayrılan Ece Üner'in yerine gelecek isim belli oldu
Ankara'da 3.2 büyüklüğünde deprem Ankara'da deprem