Yargıtay’dan Şantaj ve Hakaret Davaları İçin Yeni Karar! Artık Tek Başına Delil Sayılmayacak

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, tehdit suçuna ilişkin önemli bir karar aldı. Avukat Cem Duman, Yargıtay’ın bu kararı açıkladı.

Duman tehdit suçuna dair mesajlaşma kayıtlarının yalnızca fotokopi olarak sunulması ve mağdurun telefonunda asıllarının ve mesaj tespit tutanağının bulunmamasının beraat kararının gerekçesi olarak kabul edildiğini söyledi.

BAŞKA DELİLLERLE DESTEKLENMELİ

Son yıllarda herkesin elindeki ekran görüntüsünü mahkemeye delil olarak sunmak istediğini söyleyen Duman “Ekran görüntüleri üzerinde kolaylıkla oynama yapılabileceği göz önüne alındığında bu deliller mahkemelerde tek başına delil olarak kabul edilmeyecektir. Bu ekran görüntülerinin delil niteliği taşıyabilmesi için başkaca delillerle desteklenmesi gerekir” dedi.

“TUTANAK YOKSA DELİL OLMAYABİLİR”

Duman, ekran görüntülerinin elektronik olarak doğrulanmaması, karakolda mesaj tespit tutanağı ile kayıt altına alınmaması durumunda delil olarak gösterilemeyeceğini ifade etti.

“TEK BAŞINA YETERLİ DELİL SAYILMASI ZORLAŞACAK”

Delillerin gerçekliğinin önemli olduğunu vurgu yapan Duman “Artık ekran görüntüsü gibi kayıtların tek başına yeterli delil sayılması zorlaşacak, telekomünikasyon kayıtlarının ve resmi doğrulamanın önemi artacak” dedi.

Kaynak: İHA