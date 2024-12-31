1 Milyondan Fazla Kişinin Yaşadığı Kentte Alarm! 180 Günlük Suyu Kaldı

Aydın’ın su ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan İkizdere Barajı’nda 180 gün yetecek kadar su kaldığı açıklandı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydınlılara tasarruf çağrısı yaptı.

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1 Milyondan Fazla Kişinin Yaşadığı Kentte Alarm! 180 Günlük Suyu Kaldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün kent genelinde sürdüğü çalışmalar korkutan tabloyu gün yüzüne çıkardı. İkizdere Barajı’nda 180 gün yetecek kadar su kaldığı açıklandı.

1 Milyondan Fazla Kişinin Yaşadığı Kentte Alarm! 180 Günlük Suyu Kaldı - Resim : 1

180 GÜNLÜK SU KALDI

Elde edilen verilere göre, Efeler, Koçarlı ve İncirliova ilçeleri başta olmak üzere Aydın’ın su ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan İkizdere Barajı’nda doluluk oranı yüzde 8,67’ye düştü. 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla barajda yaklaşık 180 gün yetecek su kaldı.

1 Milyondan Fazla Kişinin Yaşadığı Kentte Alarm! 180 Günlük Suyu Kaldı - Resim : 2

BELEDİYE BAŞKANINDAN TASARRUF ÇAĞRISI

Vatandaşlara tasarruf çağrısı yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Kuraklık nedeniyle su kaynaklarımız günden güne tükenmekte. Tüm hemşehrilerimizi su kaynaklarımızı bilinçli kullanmaya ve tasarruf yapmaya davet ediyorum. Küçük tasarruflar ile büyük farklar oluşturabiliriz” dedi.

Kaynak: İHA

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