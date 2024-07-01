Yargıtay'dan emsal 'boşanma davası' kararı! Hukuka aykırı elde edilen delil sayıldı

Yargıtay emsal niteliğinde bir karara imza attı. Sabah'tan alınan habere göre; Antalya'da Mercan ve Sabih Ş. çifti arasındaki boşanma davasında kadının başka erkeklerle görüştüğünü öne süren koca, telefona yüklediği programla yazışmaları geri getirip mahkemeye sundu.

Sabih Ş. de duruşmada eşinin telefonuna kurduğu özel yazılımlı programla telefondaki silinen kayıtları geri getirdiğini söyledi. Ancak Aile mahkemesi yaptığı yargılama sonunda davanın reddine karar verdi. Bunun üzerine Sabih Ş. kararı istinaf ederek Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi de kadının cep telefonu ile başka erkeklerle görüşmesinin güveni sarsıcı davranış olduğunu belirterek kadının tamamen kusurlu olduğunu belirterek boşanma davasını kabul etti.

HUKUKA AYKIRI DELİL İLE KUSUR BELİRLENEMEZ

Bunun üzerine Mercan Ş. davayı Yargıtay'a taşıdı. Boşanma davalarıyla yetkili Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ise emsal bir karar verdi.

Hukuk Dairesi, tanıkların kadının telefonunda resim ve yazışmalar gördüklerini beyan etseler de erkeğin duruşmada kadının telefonuna kurduğu programla silinen kayıtları geri getirmesinin hukuka aykırı delil elde etme kapsamında olduğunu kaydetti.

Hukuka aykırı delilin kusur belirlenmesinde dikkate alınmayacağını, tanıkların da davacı kocadan edindikleri duyuma dayalı anlatımları olduğu belirtilen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi kararında dosyada bulunan delillerle kadına kusur yüklenemeyeceği vurgulandı. Sabih Ş.'nin açtığı davanın reddedilmesi gerekirken davanın kabul edilmesinin hatalı olduğu belirtilerek Antalya Bölge Adliye Mahkemesinin verdiği karar bozuldu.