Ticaret Bakanlığı'ndan kuaför ve güzellik salonlarıyla ilgili karar! Bugün yürürlüğe giriyor

Ticaret Bakanlığı, güzellik ve kuaför salonlarına ilişkin dikkat çeken kararını sosyal medyadan duyurdu.

Alınan kararda, 1 Temmuz’dan (bugün) itibaren kuaför ve güzellik salonlarının haftanın 1 günü kapalı olacağı bildirildi.

Bakanlığın kararına göre, valilikler tarafından belirlenen günlerde işletmelerin kapalı olmaması durumunda ise idari yaptırımlar uygulanacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönünde 18 Ağustos 2022 tarihinde karar alındığı hatırlatıldı.

Devam eden süreçte kapalı olunacak günün, her ilin sektörel yapısı ve işletme profili ile tüketici tercih ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak valilikler tarafından belirlenebilmesi amacıyla sektörün geniş katılımının sağlandığı çalışmalar yürütüldüğü ve bu çalışmaların tamamlandığının belirtildiği açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Bu doğrultuda, berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olması uygulaması 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek ve bu işletmelerin valilikler tarafından belirlenen günlerde kapalı olmadığının tespiti halinde Bakanlığımızca idari yaptırım uygulanacaktır."