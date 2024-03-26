Yargıtay seçimlerinde beşinci turda da kazanan yok: Oylama yarına kaldı

Yargıtay'da başkanlık seçiminde beş turda kazanan çıkmadı. Oylamaya yarın devam edilecek.

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Yargıtay seçimlerinde beşinci turda da kazanan yok: Oylama yarına kaldı

Yargıtay'da başkanlık seçimi bugün devam edecek.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi dün itibarıyla dolmuştu.

Bu kapsamda, Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay'da sandık kuruldu ve dün sabah saat 08.00 itibarıyla Yargıtay üyeleri sandık başına gitti.

Seçimin ilk iki turunda hiçbir adayın 348 olan Yargıtay üye sayısının salt çoğunluğu en az 175 oyu alamaması üzerine üçüncü tur oylama yapıldı.

Seçimin üçüncü turunda, Yargıtay Başkanı Akarca 110, Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak 22, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ile 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk 96, 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal ise 10 oy aldı.

Bu sonuçla, seçim bugün yapılacak dördüncü tur oylamasına kaldı.

96 oyla seçimin 4. turuna katılmaya hak kazanan 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk, Milletvekilliği düşürülen Can Atalay'ın AYM tarafından verilen hak ihlali kararını uygulamamasıyla biliniyor.

DÖRDÜNCÜ TURDAN DA SES ÇIKMADI

Seçimin ilk üç turunda hiçbir adayın 348 olan Yargıtay üye sayısının salt çoğunluğu en az 175 oyu alamaması üzerine bugün dördüncü tur oylama yapıldı.

Oylama sonucu Yargıtay Başkanı Akarca 96, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 125, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 105 oy aldı.

SEÇİM YARINA KALDI

Yargıtay Başkanlığı için yapılan seçimin beşinci turunda da sonuç çıkmadı. Seçimlere yarın devam edilecek.

Yargıtayın 348 üyesinden 337’sinin oy kullandığı 5. turda adaylardan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca 105, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 127, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk 96 oy aldı. Seçimde, 2 boş oy çıktı, 1 oy geçersiz sayıldı.

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