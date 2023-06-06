Yargıtay'dan 'Uber' kararı: Kesinleşti

Mahkeme kararını onayan Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, ’haksız rekabet oluştuğu’ gerekçesiyle Uber’in faaliyetlerinin durdurulması ve erişim engeli getirilmesi kararı kesinleştirdi.

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Yargıtay'dan 'Uber' kararı: Kesinleşti

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, asıl ve birleşen davada, davalıların avukatları tarafından temyiz dilekçelerinde ileri sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığını belirterek, ’haksız rekabet oluştuğu’ gerekçesiyle yerel mahkemenin verdiği kararı onadı.
Olayın geçmişi

İstanbul’da 2014 yılında kullanılmaya başlanan ve Türkiye’de 5 milyon kullanıcı tarafından hizmet alınan Uber’le ilgili İstanbul’daki taksiciler adına Birleşik Taksiciler Derneği ve İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası yetkililerince, İstanbul 10. ve 11. Asliye Ticaret Mahkemelerine, Uber’e erişimin engellenmesi ve firmanın Türkiye’den men edilmesi talepli "haksız rekabet" davaları açılmıştı. 16 Ekim 2019’da karar netleşmiş ardından temyiz yoluna gidilmişti. Mahkeme heyeti, Uber’in hizmetlerinin haksız rekabet oluşturduğunun tespitine, haksız rekabetin men edilmesine, Uber hizmetlerinin sunulduğu "www.uber.com" ve Uber mobil uygulamaları ile Uber XL isimli hizmete erişimin engellenmesine hükmetmişti.

Kaynak: İHA

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