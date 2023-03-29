Yargı camiası karıştı: 15 bin liralık zam hakim ve savcıları isyan ettirdi

AKP’nin geçen Cuma günü TBMM’ye sunduğu kanun teklifi ile Yargıtay ve Danıştay üyelerinin maaşlarına zam yapılacak olması yargıda isyana sebep oldu. Birinci sınıfa ayrılmış hakim ve savcılar, Yargıtay ve Danıştay üyelerine yaklaşık 15 bin lira maaş artışı sağlayan ve emeklilik maaşları arasında da 5 bin lira farka neden olan düzenlemeye tepkili.

T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre yüksek yargıya üye seçilmenin “liyakatten değil siyasi bağlantılardan geçtiğini” savunan bazı 1. Sınıf hakim ve savcılar, Yargıtay ve Danıştay üyeleri ile aralarında oluşacak zam farkına, “Bizler de üye seçilme yeterliliği olan kişileriz. Torpilimiz yok diye üye seçilemediğimiz için aynı emsalde olduğumuz üyelerle aramızda hem çalışırken hem de emeklilikte ciddi bir maaş farkı olacak. Düzenlemede bize reva görülen 85 liralık 3-5 çay parası” diyerek isyan etti.

Teklif, Yargıtay ve Danıştay üyelerini de memnun etmedi. Üyeler, Anayasa Mahkemesi üyeleri ile mali ve özlük hakları bakımından eşitliğin sağlanmasını istediklerini buna karşın sunulan teklifte özlük hakları yönünden eşitliğin halen sağlanamadığını öne sürüyor.

MAAŞLARI 65 BIN LIRA OLACAK

Emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin 2 bin, en düşük emekli maaşının da 7 bin 500 TL olmasını düzenleyen kanun teklifinde Yargıtay ve Danıştay üyelerinin maaşlarına zam yapılarak Anayasa Mahkemesi üyeleri ile denkleştirilmesi düzenlemesi de yer aldı.

YSK ve Sayıştay üyelerinin de yararlanacağı düzenlemeye göre, Yargıtay ve Danıştay üyelerinin maaşına yaklaşık 15 bin lira zam öngörülüyor. Hali hazırda 50 bin lira zam alan üyeler, mevcut düzenlemenin yasalaşması durumunda Anayasa Mahkemesi üyeleri ile aynı maaşı alacak. Üyelerin maaşı, AYM üyeleri ile denkleşerek, 65 bin lirayı bulacak.

EMEKLI MAAŞLARI DA ARTIYOR

Düzenlemeye göre, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve YSK üyelerinin ek göstergeleri de AYM üyeleri ile eşitleniyor. Böylece yaklaşık 28 bin lira emekli maaşı alan üyelerin emekli aylığı 35 bin lirayı geçiyor. Ancak teklifte hakim ve savcıların kapsam dışı tutulması özellikle Yargıtay ve Danıştay üyeliğine seçilme yeterliliği bulunan 1. Sınıfa ayrılmış hakimler arasında isyana neden oldu.

"LIYAKAT DEĞIL SIYASI BAĞLANTI"

Yargıtay ve Danıştay üyeliğine seçilme yeterliliğine sahip olan 1. Sınıf hakim ve savcılar, TBMM’ye sunulan ve maaşlarında 3’te 1’den fazla fark yaratacak düzenlemeye ilişkin teklifte kendilerinin kapsam dışında tutulmasına tepkili.

T24’ün ulaştığı bazı isimler, Yargıtay ve Danıştay üyeliğine seçilmek için “liyakata değil siyasi bağlantılara sahip olmak gerektiğini” vurgulayarak, oluşacak maaş farkının zaten ağır iş yüküne sahip olan hakim savcıların çalışma azmini bitirme noktasına getirdiğini söylüyor.

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