Müjdat Gezen'den Muharrem İnce'ye açık mektup: 'Seni gerçekten sevdiğimi bilirsin'

Müjdat Gezen, Cumhuriyet gazetesindeki köşesinde Muharrem İnce'ye seslendi. Gezen, “Sen aday olduğunda Millet İttifakı oy kaybedecek ve Erdoğan'ın istediği olacak” dedi.

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Müjdat Gezen'den Muharrem İnce'ye açık mektup: 'Seni gerçekten sevdiğimi bilirsin'

Ünlü tiyatrocu, oyuncu, şair ve eğitmen Müjdat Gezer, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye bugünkü Cumhuriyet gazetesindeki köşesinde açık mektup yazdı.

Gezen, Türkiye'nin kritik bir süreçte olduğunu belirterek, "Durumu aklının süzgecinden bir kere daha geçir. Türkiye kritik bir dönemeçte. Senin gibi vatansever birinin, sonradan zor durumda kalmasını içim hazmedemiyor" dedi.

Müjdat Gezen'in Muharrem İnce'ye yazdığı mektupta şu ifadeler yer aldı:

"Sevgili Muharrem İnce...

Seni gerçekten sevdiğimi bilirsin. Bir kere içtensin, samimisin. Öğretmensin. Düşündüm taşındım, sana bu mektubu “Yazayım mı, yazmayayım mı” diye. Sonunda senin dürüstlüğüne olan inancım ağır bastı. Ve yazmaya karar verdim.

Bildiğin gibi okulumda yedi yaşından, yetmiş yaşına kadar öğrencim var. Toplam yedi yüz civarında. Bunları velileriyle çarptığın zaman, oldukça kalabalık bir kitle oluşuyor. Hemen hemen tamamının fikri şu ki sen aday olduğunda Millet İttifakı oy kaybedecek. Seçim ikinci tura kalacak. Ve Erdoğan’ın istediği olacak. Oysa tanıdığım kadarıyla, sen iyi bir demokratsın. Durumu aklının süzgecinden bir kere daha geçir. Türkiye kritik bir dönemeçte. Senin gibi vatansever birinin, sonradan zor durumda kalmasını içim hazmedemiyor.

Değerli kardeşim bundan sonrası tamamen sana ait.

Her iki durumda da yolun açık olsun.

Sevgi ve saygılarımla..."

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