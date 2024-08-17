Yangının Boyutu Gün Ağarınca Ortaya Çıktı: Yanan Alanlar Havadan Görüntülendi

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Karatepe mevkisinde önceki gün çıkan yangına müdahale çalışmaları sürüyor.

Yangında ormanlık alanın yanı sıra park, bahçe, zeytinlik alan ile evler ve sanayi sitesindeki iş yerleri de etkilendi.

Alanda arı kovanlarının da yandığı görüldü.

Alev daha önce yeşil olan ormanlık bölgeyi siyaha bürüdü.

Bölgede yol kenarlarına atılan cam şişe gibi yangına neden olabilen atıkların yanı sıra poşet, kağıt gibi yanıcı atıklar da dikkati çekti.

NE OLMUŞTU?

Karşıyaka ilçesi Yamanlar Mahallesi Karatepe mevkisinde önceki gün başlayan yangın yerleşim yerlerine kadar ulaşmıştı.

Yangında 16 ev yanmış, 87 ev ve 45 iş yeri boşaltılmıştı. 3 mahallenin de tahliye edildiği yangın dolayısıyla hayvan barınağı da boşaltılmıştı.

Karşıyaka'da başlayan ve Bayraklı ile Çiğli ilçesindeki ormanlık alanlara da yayılan yangında, kentin birçok noktası duman altında kalmıştı.

Yangın söndürme çalışmalarına, orman ekiplerinin yanı sıra belediyeler, polis, AFAD, jandarma personeli de araçlarıyla destek vermişti.

Kaynak: AA