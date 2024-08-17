Yangının Boyutu Gün Ağarınca Ortaya Çıktı: Yanan Alanlar Havadan Görüntülendi

İzmir Karşıyaka'da çıkan orman yangının boyutu gün ışığıyla birlikte havadan görüntülendi. Görüntülerde yol kenarlarına atılan ve yangına neden olabilecek maddeler dikkat çekti.

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Yangının Boyutu Gün Ağarınca Ortaya Çıktı: Yanan Alanlar Havadan Görüntülendi

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Karatepe mevkisinde önceki gün çıkan yangına müdahale çalışmaları sürüyor.

Yangının Boyutu Gün Ağarınca Ortaya Çıktı: Yanan Alanlar Havadan Görüntülendi - Resim : 1

Yangında ormanlık alanın yanı sıra park, bahçe, zeytinlik alan ile evler ve sanayi sitesindeki iş yerleri de etkilendi.

Yangının Boyutu Gün Ağarınca Ortaya Çıktı: Yanan Alanlar Havadan Görüntülendi - Resim : 2

Alanda arı kovanlarının da yandığı görüldü.

Yangının Boyutu Gün Ağarınca Ortaya Çıktı: Yanan Alanlar Havadan Görüntülendi - Resim : 3

Alev daha önce yeşil olan ormanlık bölgeyi siyaha bürüdü.

Yangının Boyutu Gün Ağarınca Ortaya Çıktı: Yanan Alanlar Havadan Görüntülendi - Resim : 4

Bölgede yol kenarlarına atılan cam şişe gibi yangına neden olabilen atıkların yanı sıra poşet, kağıt gibi yanıcı atıklar da dikkati çekti.

Yangının Boyutu Gün Ağarınca Ortaya Çıktı: Yanan Alanlar Havadan Görüntülendi - Resim : 5

NE OLMUŞTU?

Karşıyaka ilçesi Yamanlar Mahallesi Karatepe mevkisinde önceki gün başlayan yangın yerleşim yerlerine kadar ulaşmıştı.

Yangında 16 ev yanmış, 87 ev ve 45 iş yeri boşaltılmıştı. 3 mahallenin de tahliye edildiği yangın dolayısıyla hayvan barınağı da boşaltılmıştı.

Karşıyaka'da başlayan ve Bayraklı ile Çiğli ilçesindeki ormanlık alanlara da yayılan yangında, kentin birçok noktası duman altında kalmıştı.

Yangın söndürme çalışmalarına, orman ekiplerinin yanı sıra belediyeler, polis, AFAD, jandarma personeli de araçlarıyla destek vermişti.

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Kaynak: AA

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