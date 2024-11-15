Yandaş Yazar Abdülkadir Selvi 34 Belediyeyi İşaret Etti: Yeni Kayyım Dalgası mı Geliyor?

CHP’li Esenyurt Belediyesi’ne atanan kayyımın ardından DEM Parti yönetiminde bulunan Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine de kayyım atanması, kayyım dalgası devam edecek mi sorusunu da beraberinde getirdi.

Kayyım atanan ilk DEM Partili belediye ise Hakkari Belediyesi olmuştu.

SIRADA 34 BELEDİYE DAHA VAR İDDİASI

Yandaş yazar Abdülkadir Selvi, Hürriyet gazetesinde kaleme aldığı bugünkü köşe yazısında DEM Partili 34 belediyeye daha kayyım atanabileceğini ifade etti.

DEM Partili 38 belediye başkanının 'Kandil' tarafından belirlendiğini iddiasını dile getiren Selvi, terör örgütü PKK ile ilişkisi olan isimler hakkında incelemelerin sürdüğünü ifade etti.

“38 BELEDİYE BAŞKANI HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI”

Selvi'nin yazısındaki ilgili kısım şu şekildeydi:

DEM’in belediye başkanları arasında 38’inin Kandil tarafından belirlendiği tespit edildi. PKK ile iltisak ve ilişkisi olan, yargılamaları devam eden, haklarında soruşturma açılan belediye başkanının sayısının 38 olduğu söyleniyor. Bunların arasından Hakkâri, Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı. PKK’yla ilişkisi olan diğer belediye başkanlarıyla ilgili değerlendirme ise sürüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem