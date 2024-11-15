Beyoğlu'nun Göbeğinde Banyo Sırası Cinayeti: Ünlü Futbolcu İbrahim Yattara'nın Arkadaşı Çıktı

Beyoğlu'ndaki banyo kavgasında kan aktı. Amatör futbolcu Gineli Oumar Kante, ev arkadaşı I.B. tarafından öldürüldü. Kante'nin arkadaşı eski futbolcu İbrahim Yattara da Adli Tıp Kurumu'na geldi.

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Beyoğlu'nun Göbeğinde Banyo Sırası Cinayeti: Ünlü Futbolcu İbrahim Yattara'nın Arkadaşı Çıktı

Kasımpaşa'da fabrikada çalışan Gineli Oumar Kante (34) ve ev arkadaşı Gineli I.B. dün sabah saat 07.00 sıralarında işe gitmek üzere hazırlanıyorlardı. İddiaya göre, banyo sırasında anlaşamayan iki arkadaş tartışmaya başladı. O sırada I.B., Oumar Kante'yi bıçaklayarak yaraladı.

Beyoğlu'nun Göbeğinde Banyo Sırası Cinayeti: Ünlü Futbolcu İbrahim Yattara'nın Arkadaşı Çıktı - Resim : 1

Yaralı halde hastaneye kaldırılan Kante, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kante'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, arkadaşı olduğu öğrenilen eski futbolcu İbrahim Yattara, Adli Tıp Kurumu'na gelerek cenaze işlemlerinde yardımcı oldu.

Şüpheli I.B. ise yakalanarak gözaltına alındı.

'ÜZGÜNÜM'

İbrahim Yattara, "Söylenecek bir şey yok ben üzülüyorum. Gerçekten fazla konuşmak istemiyorum. Çünkü ben Gineliyim. Bir Gineli, bir Gineli'nin hayatını alırsa bunu kabul etmem. O yüzden fazla konuşmak istemiyorum" dedi.

Beyoğlu'nun Göbeğinde Banyo Sırası Cinayeti: Ünlü Futbolcu İbrahim Yattara'nın Arkadaşı Çıktı - Resim : 2

'FABRİKADA ÇALIŞIYORDU'

Öldürülen Omar Kanter’in arkadaşı, "Çok yakın bir arkadaşım Omar Kanter. Dün sabah işe giderken, ev arkadaşı ile tartıştı. Duşa girerken, ilk o banyo almayı istedi, diğeri ise kendisi istedi. Onun için kavga ettiler. Sonra adam içeri girdi, çantasını alıp işe giderken bıçak aldı öldürdü. Şimdi görmeye geldik. İstanbul’da bir fabrikada çalışıyordu. Çok üzüldük çünkü, gerçekten çok yakın arkadaşımızdı. Gine’den beri çok yakın arkadaştık. Cenaze belli değil, belki Türkiye’de olacak belki Gine’de olacak. Ailesiyle görüşüyoruz, karar verip bakacağız" dedi.

Beyoğlu'nun Göbeğinde Banyo Sırası Cinayeti: Ünlü Futbolcu İbrahim Yattara'nın Arkadaşı Çıktı - Resim : 3

Kaynak: DHA

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