Kayyım Atanan Esenyurt Belediyesi'nde Sıcak Gelişme

Belediye Başkanı Ahmet Özer’in örgüt üyeliği iddiasıyla tutuklanmasını ardından kayyım atanan Esenyurt Belediyesi’nde CHP’li meclis üyelerinin odalarına girişlerine izin verilmiyordu. CHP İl Başkanı, meclis üyelerinin günler sonra odalarına girdiklerini duyurdu.

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Kayyım Atanan Esenyurt Belediyesi'nde Sıcak Gelişme

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terör örgütü üyeliği iddiasıyla tutuklanması ve ardından yerine kayyım atanması sonrası belediye binasına girişleri engellenen CHP'li belediye meclis üyeleri günler sonra meclis odasına giriş yapabildi.

CHP'li üyeler kayyım atanmasının üstünden 16 gün geçtikten sonra yeniden odalarına dönebildiler.

Kayyım Atanan Esenyurt Belediyesi'nde Sıcak Gelişme - Resim : 1

“ESENYURT HALKINI YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ”

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Zafer direnenlerindir! Seçilmiş Esenyurt Belediye Meclis Üyelerimiz belediye binasındaki meclis odalarına girdiler. Esenyurt'ta hukuki ve siyasi mücadelemiz sürerken, meclis üyelerimiz de seçmenlerimize karşı sorumluluklarını yerine getirecek ve denetleme faaliyetlerini etkin biçimde sürdürecekler. Esenyurt halkını yalnız bırakmayacağız. Seçilmiş belediye başkanımız Ahmet Özer görevi başına dönene kadar hak gaspına karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Esenyurt’ta adalet kazanacak." ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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