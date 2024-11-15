Kayyım Atanan Esenyurt Belediyesi'nde Sıcak Gelişme

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terör örgütü üyeliği iddiasıyla tutuklanması ve ardından yerine kayyım atanması sonrası belediye binasına girişleri engellenen CHP'li belediye meclis üyeleri günler sonra meclis odasına giriş yapabildi.

CHP'li üyeler kayyım atanmasının üstünden 16 gün geçtikten sonra yeniden odalarına dönebildiler.

“ESENYURT HALKINI YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ”

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Zafer direnenlerindir! Seçilmiş Esenyurt Belediye Meclis Üyelerimiz belediye binasındaki meclis odalarına girdiler. Esenyurt'ta hukuki ve siyasi mücadelemiz sürerken, meclis üyelerimiz de seçmenlerimize karşı sorumluluklarını yerine getirecek ve denetleme faaliyetlerini etkin biçimde sürdürecekler. Esenyurt halkını yalnız bırakmayacağız. Seçilmiş belediye başkanımız Ahmet Özer görevi başına dönene kadar hak gaspına karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Esenyurt’ta adalet kazanacak." ifadelerine yer verdi.

Zafer direnenlerindir!



Seçilmiş Esenyurt Belediye Meclis Üyelerimiz belediye binasındaki meclis odalarına girdiler.



Esenyurt'ta hukuki ve siyasi mücadelemiz sürerken, meclis üyelerimiz de seçmenlerimize karşı sorumluluklarını yerine getirecek ve denetleme faaliyetlerini etkin… pic.twitter.com/Qe8XBxePjw — Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) November 15, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem