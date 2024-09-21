Yanan Araçtan Son Anda Çıkmayı Başardı

Balıkesir'de kaza yapan araç alev aldı. Sürücü, yanan araçtan çıkmayı son anda başardı. Yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

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Yanan Araçtan Son Anda Çıkmayı Başardı

Edinilen bilgiye göre, Küçükşapçı Mahallesi Balıkesir-Edremit Yolu üzerinde tek taraflı trafik kazası sonucu E.K. idaresindeki 10 AJM 516 plakalı araç yanmaya başladı.

Sürücü sıkıştığı araçtan son anda çıkmayı başardı. Ateş savaşçılarının müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, araç hurdaya döndü. Kazaya, Balıkesir İtfaiyesi Havran Grup Amirliği, sağlık ve jandarma ekipleri müdahale etti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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