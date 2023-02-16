Yakalama kararı olan müteahhit tekneyle kaçmaya çalışırken yakalandı

Kahramanmaraş'ta yıkılan binalarla ilgili soruşturmada hakkında yakalama kararı çıkarılan bir müteahhit, Marmaris açıklarında tekneyle yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı.

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Yakalama kararı olan müteahhit tekneyle kaçmaya çalışırken yakalandı

Kahramanmaraş'ta yıkılan binalarla ilgili soruşturmada hakkında yakalama kararı çıkarılan bir müteahhit, Marmaris açıklarında tekneyle yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremler sonrası yürütülen soruşturmalarda yıkılan binaların müteahhitleri ve proje sorumluları gözaltına alınıyor, tutuklu sayısı da artıyor. 

Marmaris açıklarında tekneyle yurt dışına çıkmaya çalışan bir müteahhit de yakalananlar arasında yer aldı.

Kaynak: AA

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