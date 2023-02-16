Deprem yardımlarına polis müdahalesi: 10 TKP üyesi gözaltına alındı

Deprem sonrası yıkımın yaşandığı birçok noktada dayanışma çalışmaları yürüten, sağlık taramaları yapan, yardım ulaşmayan noktalara yardım ulaştıran TKP'nin Osmaniye'deki dayanışma merkezine giren polis ekipleri, parti üyelerini gözaltına aldı.

TKP'den yapılan açıklamada, "TKP ilk günden beri her yerde, öyle olmaya da devam edecek. Bu yapılan dayanışmaya karşı açıktan haddini bilmezliktir. Arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır" denildi.

TKP, yaşanan gözaltılara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Dün akşam geç saatlerde Osmaniye’de dayanışma noktalarından birine çok sayıda polis tarafından “AFAD malzemelerinin çalındığı” iddiasıyla girilip zor kullanılarak ve iletişim hakları kısıtlanarak 10 arkadaşımız gözaltına alındı.

Gece boyunca yaşadığımız hukuksuzluk günlerdir yaşadığımız acının yanında hafif kalır. Hukukçularımız, yöneticilerimiz bölgede ve kamuoyunu düzenli bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Bazen sözcükler yetmiyor yaşadıklarımızı anlatmaya. Ama şunu bilin öfkemiz büyüyor, kimsenin kendinde hissetmediği o büyük sorumluluğu bugün TKP’nin her üyesi, gönüllüsü, dostu kalbinde, aklında hissediyor. Ne bu tür kirli oyunlar ne de bizim paramızla ortalığa saçmaktan utanmadığınız zenginlikler düzeninizi koruyacak. Bu günlerin hesabını mutlaka soracağız, hak ettiğimiz bir yaşamı kurmak için!

Gözaltına alınan 10 arkadaşımız derhal serbest bırakılsın!

KEMAL OKUYAN'DAN TEPKİ

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan da yaşanan gelişmeye sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Okuyan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yurttaşlarımızı depremden koruyamayan, sonrasında yapılması gerekenleri yapmayan iktidar, dayanışma için çalışan TKP’lileri gözaltına alıyor! Osmaniye’de onlarca polisin görev aldığı bu rezaletin peşini bırakmayacağız. Kaynaklarınızı faydalı işlere kullanın. Ülke enkaz altında!"

AVUKAT OKAN ALAY'DAN AÇIKLAMA

Avukat Okan Alay, dayanışma malzemelerinin dağıtımını yapan 10 TKP'linin konakladığı yere 60-70 polisin girdiğini, polislerin yardımın sadece AFAD tarafından yapılabileceğini söylediğini aktardı. Parti üyelerinin böyle bir yasal zorunluluk olmadığını, dayanışma faaliyeti yürüttüklerini söylemesine rağmen, polislerin hakaretlerde bulunduğu, "devleti aciz gösterdiklerini" söylediği öğrenildi. Telefon ile parti merkezine durumu bildiren parti üyelerinin telefonlarının zorla alındığı, iki parti üyesinin ise ters kelepçe yapılarak gözaltına alındığı belirtildi.