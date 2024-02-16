Yağma iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Kocaeli'de "yağma" suçu işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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Yağma iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Kocaeli, İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Körfez ve Derince ilçelerinde 7 Aralık 2023'te H.Ç, A.Ç, E.Ç. ve S.Ç'nin birden fazla kişiyle yağmaya uğradığı iddiası üzerine çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerce İstanbul'da düzenlenen operasyonda Y.Ü, E.B.G, Ü.E. ve M.Y. gözaltına alındı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ü.E. ve M.Y. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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