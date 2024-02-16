EPGİS başvurdu: Kredi kartı ile benzin alımlarında komisyonu vatandaş ödesin

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, nakit ödemelerde kart komisyonunu almamayı ve kartlı ödemelerde komisyonu vatandaşın ödemesini talep etmeyi önerdi.

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EPGİS başvurdu: Kredi kartı ile benzin alımlarında komisyonu vatandaş ödesin

Akaryakıt istasyonları, bankaların yüksek kart komisyonlarına karşı isyan ederek, nakit ödemelerde indirim ve kartlı ödemelerde komisyonun vatandaşa yansıtılması için Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu'na (BDDK) teklifte bulundu.

Akaryakıt istasyonları, bankaların kredi kartı komisyon oranları nedeniyle zor durumda olduklarını belirterek, BDDK'ya yönelik düzenleme talebinde bulundu. Aktaş, nakit ödemelerde komisyon alınmaması durumunda vatandaşa benzin bedava verebileceklerini, kartlı ödemelerde ise komisyonun vatandaş tarafından ödenmesini talep ettiklerini ifade etti.

Bankaların kredi kartı işlemlerinde istasyonlara yüksek komisyon uyguladığını ve bu durumun istasyonları olumsuz etkilediğini söyleyen Aktaş, BDDK'nın ilgili yönetmeliğinde değişiklik yapılmasını ve kredi kartı ödemelerinde "hizmet bedeli fişi" kesilmesini önerdi. Bu şekilde, bankaların komisyonunu vatandaşın ödemesiyle nakit ödemelerde komisyon alınmaması sağlanabilir.

Aktaş, bu önerinin vergi kaybına neden olmadığını ve devletin ek vergi geliri elde etmesini sağlayacağını belirtti. Ayrıca, vatandaşın kartlı ödemelerde komisyon ödememesiyle kazan-kazan bir durum oluşacağını ifade etti.

EPGİS Başkanı Aktaş, mevcut durumda bankaların akaryakıt sektöründe ortak olup iş yapmadan komisyon aldıklarına dikkat çekerek, BDDK'nın düzenleme yapmasını talep etti. Aktaş, bu düzenlemeyle sektördeki komisyon konusunun tamamen kapanacağını söyledi. Bankalara ödenen komisyonun işletme giderlerini ve karlılığı olumsuz etkilediğini vurgulayarak, bu durumun sürdürülemez hale geldiğini ifade etti.

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