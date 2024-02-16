Arkadaşları göçük altında olan maden işçilerinden sendikaya sert tepki

İliç’teki madende meydana gelen toprak kaymasının üzerinde 3 gün geçti. Anagold çalışanı maden işçileri Türkiye Maden İş Sendikası’na sert tepki gösterdi.

Son Güncelleme:
Arkadaşları göçük altında olan maden işçilerinden sendikaya sert tepki

Erzincan İliç’te Anagold çalışanı maden işçileri bu ayın başında iş sağlığı güvenliği önlemlerinin de içinde bulunduğu taleplerinin mücadelesini yürütmediği için Türkiye Maden İş Sendikasından istifa etmiş, Bağımsız Maden İşçileri Sendikası’na üye olmuştu.

İŞÇİLERDEN SENDİKAYA SERT TEPKİ

Erzincan İliç’te Anagold çalışanı madenciler, maden sahasında meydana facianın 3. gününde Türkiye Maden İş Sendikası’na tepki gösterdi.

Türkiye Maden-İş yetkililerini İliç’te gören işçiler şunları söyledi:

"Bunlar Allah mı oldu? Biz insanız. Bizim hakkımız, hukukumuz yok mu? Burada dolaşmasınlar. Bizi susturan, bizi bu hale getiren onlar. Devlet gelip işçiye soracak. Bunlar işçiyi susturuyor.

Aptallık bizde. Hepimizi bir şekilde korkuttular. O arkadaşlarımız ölümüne yol açan suç da biz de. Bugün o adamlar oradaysa bu adamların yüzsüzlüğünden. Ben orada çalışıyorum. Çevrede şöyle bir algı var; ‘Anagold dünyanın parasını veriyor’. Böyle bir şey yok. Benim aynı birimimde çalışan arkadaşımı 19 lira için o toprağa gömdüler. Arkadaşlarımızın toprağa gömülmelerinin en büyük nedeni bunları işverenle çektiği peşkeştir. Bizim kanımızın üzerinde. Bunların çoluğu çocuğu hepsi lüks içinde yaşıyor."

Son Güncelleme:
Apar topar final kararı verildi: ATV'nin en büyüleyici dizisiydi... Apar topar final kararı verildi: ATV'nin en büyüleyici dizisiydi...
Bunun adı çiçek coşturan! Toprağa 1 bardak dökünce evi çiçek bahçesine dönüyor Bunun adı çiçek coşturan! Toprağa 1 bardak dökünce evi çiçek bahçesine dönüyor
Cem Boyner'den açık çağrı: "Kamu harcamalarını kısmak doğru ama vatandaşın hayatı zorlaştırılmamalı" "Limitlerle taksitleri kısarak vatandaşın hayatını zorlaştırmak yerine, kredi kartına odaklanmalı"
Milli Savunma Bakanı Güler’in yeğeni RTÜK Başkan Yardımcısı oldu Milli Savunma Bakanı Güler’in yeğeni RTÜK Başkan Yardımcısı oldu
ÇOK OKUNANLAR
Settar Tanrıöğen'in Kızılcık Şerbeti'ndeki akıbeti belli oldu Settar Tanrıöğen'in Kızılcık Şerbeti'ndeki akıbeti belli oldu
Son Hatay anketinde iki farklı senaryo soruldu: CHP'nin iki adayı da geride! Son Hatay anketinde iki farklı senaryo soruldu: CHP'nin iki adayı da geride!
En ateşli öpüşen 5 burç belli oldu En ateşli öpüşen 5 burç belli oldu
Şenol Babuşcu duyurdu: Merkez Bankası'ndan bankalara mevduat faizi talimatı! Merkez Bankası'ndan mevduat faizi talimatı!
Okan Buruk ve Nihan Akkuş Buruk'un 17 yıllık evlilikleri bitti 17 yıllık evlilik bitti: Geçen ay gizlice boşanmışlar