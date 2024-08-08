Yabancı Uyruklu Şahıs Ortalığı Birbirine Kattı... Ruhsatsız İş Yeri Mühürlendi, Zabıta Araçlarının Lastiklerini Kesti!

Eskişehir'de Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 5 Ağustos günü Yenidoğan Mahallesi Sevinç Caddesi'ndeki Afganistan uyruklu P.N.'nin işlettiği lokantanın ruhsatsız olduğunu tespit etti. Mühürleme işlemi sırasında P.N., zabıta ekipleri ile tartışırken, iş yeri polis ekiplerinin yardımıyla mühürlendi.

P.N. gece saatlerinde belediye hizmet binasının yanında park halinde bulunan 6 zabıta aracının 9 lastiğini bıçakla kesip, zarar verdi. Belediyenin ihbarıyla harekete geçen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, lastikleri kestiği güvenlik kamerasına yansıyan Afganistan uyruklu P.N.'yi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen P.N., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA