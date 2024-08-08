Ankara’da Trafik Kazası! Otomobil Takla Attı: Bir Aile Parçalandı

Ankara'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak orta refüje devrildi. Kaza sonucu sürücü vefat ederken; eşi, gelini ve torunu yaralandı.

Ankara’da Trafik Kazası! Otomobil Takla Attı: Bir Aile Parçalandı

Ankara'nın Elmadağ ilçesi, Ankara - Kırıkkale Karayolu Kırıkkale istikametinde trafik kazası meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, M.T. idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Metrelerce savrulan otomobil refüje devrilerek durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından vefat ettiği belirlenen sürücü M.T.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. M.T.'nin araçta bulunan eşi, gelini ve ağır yaralı torununun ise hastaneye sevk edildiği aktarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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