X (Twitter) Satıldı! Yapay Zeka Şirketi Xaı Aldı

Dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan Elon Musk, X hesabından yaptığı açıklamada, xAI’ın X’i tamamen hisse senedine dayalı bir anlaşmayla satın aldığını duyurdu. Bu işlemle birlikte xAI’ın değerinin 80 milyar dolar, X’in değerinin ise 33 milyar dolar olduğunu belirten Musk, ayrıca X’in 12 milyar dolarlık bir borcu bulunduğunu ifade etti.

Musk, "xAI, 2 yıl önce kuruluşundan bu yana benzeri görülmemiş hız ve ölçekte modeller ve veri merkezleri inşa ederek hızla dünyanın önde gelen yapay zeka laboratuvarlarından biri haline geldi." değerlendirmesinde bulundu.

MUSK'TAN 'YAPAY ZEKA' VURGUSU

X’in, 600 milyondan fazla aktif kullanıcının başvurduğu bir platform olduğuna dikkat çeken Musk, sosyal medya ağının son 2 yılda ölçeklenebilir büyüme sağlamak üzere konumlandırıldığını belirtti.

Musk, xAI ve X’in geleceklerinin birbirine bağlı olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Bugün, verileri, modelleri, bilgi işlem, dağıtım ve yetenekleri birleştirmek için resmi olarak adım atıyoruz. Bu birleşme, xAI'ın gelişmiş yapay zeka kabiliyetini ve uzmanlığını X'in muazzam erişimiyle harmanlayarak büyük bir potansiyelin kilidini açacak. Birleşik şirket, gerçeği arama ve bilgiyi ilerletme temel misyonumuza sadık kalırken milyarlarca insana daha akıllı, daha anlamlı deneyimler sunacak. Bu sayede sadece dünyayı yansıtan değil, aynı zamanda insanlığın ilerlemesini aktif olarak hızlandıran bir platform oluşturabileceğiz."

Musk, xAI ve X’i bugüne getiren herkesin özverisini takdir ettiğini belirterek, bunun sadece bir başlangıç olduğunu ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi