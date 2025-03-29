Meteoroloji'den Tüm Yurda Alarm... Gök Gürültülü Sağanak Yağış ve Fırtınaya Dikkat!
Ramazan Bayramı arefesine ilişkin Meteoroloji'nin son tahminlerine göre; Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ankara, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında da kuvvetli rüzgar, yer yer de fırtına etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin değerlendirmelerini açıkladı. Buna göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Mersin hariç), Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ankara, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Muğla’nın batısı, Aydın kıyıları, Balıkesir'in batısı ile İzmir'in güney ilçelerinde yerel kuvvetli olacağı öngörülüyor.
Rüzgarın ise; Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli, İç Anadolu’da kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin güneyinde de toz taşınımı etkili olacak.
HAVA SICAKLIĞI
Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Muğla’nın batısı, Aydın kıyıları, Balıkesir'in batısı ile İzmir'in güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli, İç Anadolu’nun doğusunda kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla’nın batısı, Aydın'nın kıyı kesimleri ile İzmir'in güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; İç Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MANİSA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Mersin haric) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 20°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Sivas, Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve batı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
NEVŞEHİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARABÜK °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 26°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 23°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
TRABZON °C, 25°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 16°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 17°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 23°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 10°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 25°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 24°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 28°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kaynak: Haber Merkezi