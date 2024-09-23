Van'da Trafik Denetiminde 89 Araç Trafikten Men Edildi

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 16-22 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 89 aracın trafikten men edildiği belirtildi.

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Van'da Trafik Denetiminde 89 Araç Trafikten Men Edildi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yol kullanıcılarına yönelik 16-22 Eylül 2024 tarihleri arasında trafik denetimleri icra edildiği belirtildi. 2 bin 63 yol kullanıcısına trafik güvenliği eğitimi verildiğini ifade edilen açıklamada, “12 bin 399 araç kontrol edildi, 522 sürücü ve araca 1 milyon 336 bin 926 TL idari para ceza tutanağı tanzim edildi. Alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen 2 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konuldu. 89 araç trafikten men edildi. 111 sürücüye hız kurallarını ihlal ettiğinden 219 bin 478 TL idari para ceza tutanağı tanzim edilmiştir” denildi.

Kaynak: İHA

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