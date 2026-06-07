Van'da Korkunç Kaza, 4 Ölü 2 Yaralı

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Kaza, Çaldıran ilçesi Özalp yol ayrımında meydana geldi.

4 ÖLÜ 2 YARALI

Edinilen bilgilere göre, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kaza ile ilgili incelemenin başlatıldığı belirtildi.





Kaynak: İHA