Sokak Ortasında Baba Dehşeti: 7 Yaşındaki Kızını Darp Edip Sürükledi

Gaziantep'te Metin K., 7 yaşındaki kızı Y.K.’ya sokak ortasında defalarca tokat atıp, motosiklet ile gittiği sırada saçından sürükledi. Güvenlik kamerasına yansıyan olaya ilişkin baba Metin K., gözaltına alınırken, çocuk annesine teslim edildi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, dün akşam saatlerinde Mevlana Mahallesi’nde meydana geldi. Metin K. motosikleti ile kızı Y.K.’nin yanına gelerek defalarca tokat attı. Metin K., daha sonra saçından tutuğu kızını, motosiklet ile hareket ederek sürükledi.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI, BABA GÖZALTINDA

Olay anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde; Metin K.’nın motosikletle gelerek Y.K.’ya defalarca vurduğu ve ardından saçından tutarak motosikleti ile hareket ettiği yer aldı. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Metin K.’yı gözaltına aldı.

Gaziantep Valiliği ise, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada,’'6 Haziran 2026 günü İlimizde bir kız çocuğunun darp edildiği olayda Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yapılan inceleme sonucu Y.K isimli çocuğun vücudunda darp izleri olduğu tespit edilmiş, babası Metin K.'nın kendisine ve çocuklarına şiddet uyguladığı ifadeleri üzerine olayla ilgili tahkikata başlanılarak şüpheli şahıs alınan savcı talimatına istinaden gözaltına alınmıştır’’ ifadelerine yer verdi.

ÇOCUK ANNESİNE TESLİM EDİLDİ

Y.K., annesine teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Etiketler
Çocuk istismarı Şiddet
Son Güncelleme:
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Gülistan'ın Son Mesajı 'Korkuyorum' Oldu: Eski Sevgilisi Zeinal Her Şeyi Anlattı Gülistan'ın Son Mesajı 'Korkuyorum' Oldu
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
3 İlde Seçim Vakti: Vatandaşlar Sandık Başında 3 İlde Seçim Vakti: Vatandaşlar Sandık Başında
ÇOK OKUNANLAR
Kılıçdaroğlu Salı Günü Ne Konuşacak? 'Belediye Manifestosu' İddiası Kılıçdaroğlu Salı Günü Ne Konuşacak? 'Belediye Manifestosu' İddiası
Gülistan'ın Son Mesajı 'Korkuyorum' Oldu: Eski Sevgilisi Zeinal Her Şeyi Anlattı Gülistan'ın Son Mesajı 'Korkuyorum' Oldu
Meteoroloji Tek Tek Uyardı: 8 Kenti Çok Sert Vuracak 8 Kenti Çok Sert Vuracak
ABD'de MOSSAD Alarmı: Tehdit Seviyesi En Üst Düzeye Çıkarıldı Tehdit Seviyesi En Üst Düzeye Çıkarıldı
Meteoroloji 11 İli Uyardı: Sağanak Geliyor Meteoroloji'den 11 İle Sağanak Uyarısı