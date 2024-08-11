Van'da Anız Yangını

Van’ın Tuşba ilçesinde çıkan anız yangını yerleşim yerlerine sıçramadan itfaiye ve vatandaşların yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı.

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Van'da Anız Yangını

Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Topaktaş Mahallesi'nde yangın meydana geldi. Hasadı yapılmış arazide henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Tuşba Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yangının geniş bir alana yapılmasıyla bölgeye 2 itfaiye aracı daha takviye olarak gönderildi.

Yangını gören Topaktaş Mahallesi gençleri ellerine kürekleri alarak bölgeye geldi. Rüzgarın da etkisiyle zaman zaman şiddetini artıran yangın, 3 itfaiye aracı, 1 iş makinesi ve yaklaşık 15 gencin yoğun çabası sonucu yerleşim yerlerine sıçramadan yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 100 dönüm yanan arazide itfaiye ekipleri soğutma çalışması yapıyor.

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Kaynak: İHA

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