Tokat'ta Orman Yangını! Kısa Sürede Büyüdü; 8 Hektar Alan Kül Oldu

Tokat'ta ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyürken, 8 hektar alan yandı.

Tokat'ta Orman Yangını! Kısa Sürede Büyüdü; 8 Hektar Alan Kül Oldu

Tokat merkeze 58; Turhal ilçesine ise 14 kilometre uzaklıkta bulunan Çamlıca köyü ormanlık alanlarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çam ağaçlarının bulunduğu alanda başlayan alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Ormanlık alandan dumanların çıktığını gören Çamlıca köyü muhtarı Murat Çam, 112 Acil Durum Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine, Tokat ve Turhal Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü görevlileri ile jandarma personeli sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabaları sonucu yangın söndürüldü. 8 hektar ormanlık alanın kül olduğu yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaynak: İHA

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Tokat Orman yangınları
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