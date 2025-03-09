Van-Tahran Yolcu Treni Seferleri Yarın Yeniden Başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Van-Tahran yolcu treninin bugün Tahran’dan hareket edeceğini, Van’dan ise ilk seferin yarın gerçekleşeceğini duyurdu.

Van-Tahran Yolcu Treni Seferleri Yarın Yeniden Başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İran ile yürütülen görüşmeler sonucunda Van-Tahran yolcu treninin yeniden seferlere başlamasına karar verildiğini belirtti. Türkiye ve İran arasındaki demiryolu iş birliğinin, bölgesel ulaşımı güçlendirmek ve turizmi canlandırmak açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Uraloğlu, tren seferlerinin ekonomik ve kültürel ilişkileri daha da pekiştireceğini ifade etti.

Van-Tahran Yolcu Treni Seferleri Yarın Yeniden Başlıyor - Resim : 1

HAFTADA İKİ GÜN KARŞILIKLI SEFERLER DÜZENLENECEK

İran Yolcu Taşıma Şirketi (RAJA) tarafından işletilecek olan trenin, her biri 40 yolcu kapasiteli 7 kuşetli vagondan oluştuğunu belirten Uraloğlu, haftada iki kez karşılıklı sefer yapılacağını açıkladı.

"Söz konusu tren, bugün Tahran'dan hareket edecek. Van'dan Tahran'a gitmek üzere 10 Mart Pazartesi günü yola çıkacak. Van-Tahran yolcu treni, pazar ve çarşamba günleri Tahran'dan, pazartesi ve perşembe günleri de Van'dan hareket edecek. Yolcularımız, 22 saatlik keyifli bir seyahati demir yolu konforunda gerçekleştirecek.

Van-Tahran Yolcu Treni Seferleri Yarın Yeniden Başlıyor - Resim : 2

2019-2020 YILLARINDA 10 BİN YOLCU TAŞIDI

Uraloğlu, Van-Tahran yolcu treninin 2019 ve 2020 yıllarında, Kovid-19 salgını nedeniyle ara verilene kadar yaklaşık 10 bin yolcu taşıdığını hatırlattı. Bu projenin, Türkiye'nin uluslararası demiryolu taşımacılığındaki iş birliklerini güçlendirme hedefinin önemli bir adımı olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Etiketler
Van Hızlı tren Abdulkadir Uraloğlu
Eskiler Boşuna Yemiyormuş: Haftada 7 Kilo Verdiriyor, Kas Kütlesini Koruyup Vücuttaki Yağları Cayır Cayır Yakıyor! Eskiler Boşuna Yemiyormuş: Haftada 7 Kilo Verdiriyor, Vücuttaki Yağları Cayır Cayır Yakıyor
Bu Burçlar Okul ve İş Hayatında Başarıdan Başarıya Koşuyor! Zenginliğin Anahtarı Onların Elinde Bu Burçlar Okul ve İş Hayatında Başarıdan Başarıya Koşuyor! Zenginliğin Anahtarı Onların Elinde
Midesinden Çıkarlar ‘Pes’ Dedirtti Midesinden Çıkarlar ‘Pes’ Dedirtti
Adana'da Beyaz Eşya Dükkanına Kurşun Yağmuru Adana'da Beyaz Eşya Dükkanına Kurşun Yağmuru
ÇOK OKUNANLAR
Kızıl Goncalar'ın Meryem'i Özgü Namal'dan Yıllar Sonra Gelen Acı 'Eş' İtirafı Kızıl Goncalar'ın Meryem'i Özgü Namal'dan Yıllar Sonra Gelen Acı 'Eş' İtirafı
SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Emekli Bayram İkramiyesi İçin Tarih Verildi SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Emekli Bayram İkramiyesi İçin Tarih Verildi
SGK Harekete Geçti: Sigortalar Tek Tek Tespit Ediliyor, Bu Kişilerin Maaşları İptal Edilecek! SGK Harekete Geçti: Sigortalar Tek Tek Tespit Ediliyor, Bu Kişilerin Maaşları İptal Edilecek!
CHP’den İstifa Eden İsim Yeni Parti Kuruyor ‘Kararsızlar’ CHP’den İstifa Eden İsim Yeni Parti Kuruyor ‘Kararsızlar’
Otobüs Biletlerine Dev Zam! Bayram İçin Tatil Planı Hayalleri Suya Düşecek Otobüs Biletlerine Dev Zam! Bayram İçin Tatil Planı Hayalleri Suya Düşecek