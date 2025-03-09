Van-Tahran Yolcu Treni Seferleri Yarın Yeniden Başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İran ile yürütülen görüşmeler sonucunda Van-Tahran yolcu treninin yeniden seferlere başlamasına karar verildiğini belirtti. Türkiye ve İran arasındaki demiryolu iş birliğinin, bölgesel ulaşımı güçlendirmek ve turizmi canlandırmak açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Uraloğlu, tren seferlerinin ekonomik ve kültürel ilişkileri daha da pekiştireceğini ifade etti.

HAFTADA İKİ GÜN KARŞILIKLI SEFERLER DÜZENLENECEK

İran Yolcu Taşıma Şirketi (RAJA) tarafından işletilecek olan trenin, her biri 40 yolcu kapasiteli 7 kuşetli vagondan oluştuğunu belirten Uraloğlu, haftada iki kez karşılıklı sefer yapılacağını açıkladı.

"Söz konusu tren, bugün Tahran'dan hareket edecek. Van'dan Tahran'a gitmek üzere 10 Mart Pazartesi günü yola çıkacak. Van-Tahran yolcu treni, pazar ve çarşamba günleri Tahran'dan, pazartesi ve perşembe günleri de Van'dan hareket edecek. Yolcularımız, 22 saatlik keyifli bir seyahati demir yolu konforunda gerçekleştirecek.

2019-2020 YILLARINDA 10 BİN YOLCU TAŞIDI

Uraloğlu, Van-Tahran yolcu treninin 2019 ve 2020 yıllarında, Kovid-19 salgını nedeniyle ara verilene kadar yaklaşık 10 bin yolcu taşıdığını hatırlattı. Bu projenin, Türkiye'nin uluslararası demiryolu taşımacılığındaki iş birliklerini güçlendirme hedefinin önemli bir adımı olduğunu belirtti.

Kaynak: AA