Erzurum Valiliği'nden Sıcak Hava Uyarısı: Yarın Dışarıya Çıkmayın

Erzurum Valiliği, hava sıcaklıklarındaki artış nedeniyle kronik rahatsızlığı bulunanlar ile yaşlı ve çocukların 11.00-16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmaması konusunda uyardı.

Erzurum Valiliği'nden Sıcak Hava Uyarısı: Yarın Dışarıya Çıkmayın

Erzurum'da valilik hava sıcaklıklarındaki artış dolayısıyla kronik rahatsızlığı bulunanlar ile yaşlı ve çocuklar için günün en sıcak saatlerinde açık alanlarda bulunmamaları uyarısı yapıldı.

Erzurum Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından yapılan uyarılarda 19 Ağustos Pazartesi günü itibariyle hava sıcaklığının Türkiye genelinde artmasının beklendiği belirtildi.

Kronik rahatsızlığı olanlar ile yaşlı ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların, günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında açık alanda bulunmamaları, dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

Kaynak: AA

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