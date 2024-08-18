Evinde Uyuşturucu Yetiştirdiği Ortaya Çıktı, Gözaltına Alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında Tuzla'nın Postane Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Evin iki odasında uyuşturucu yetiştirmek için sera düzeneği kurulduğunu tespit eden ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına alındı.

Adresteki aramada, saksıyla uzunluğu 5 ila 10 santimetre olan 161 kök kenevir bitkisi, 47 kenevir fidanı, 40 bin lira para, uyuşturucu madde yetiştirmede kullanılan vantilatör, sıvı kimyasallar, nem dengeleyici, led ışıklandırma, kamera, alüminyum havalandırma boruları ve vakumlama makinesi bulundu.

Şüpheli M.C. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA