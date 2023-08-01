İstanbul'da 7 ayda tonlarca uyuşturucu yakalandı!

İstanbul Valiliği’nin yaptığı açıklamaya göre, yıl başından bu yana 8,5 ton uyuşturucu yakalandı. Gözaltına alınan 29 bin 596 kişiden 3 bin 251’i tutuklandı.



İstanbul Valiliği, 1 Ocak 2023’ten bu yana 24 bin 539 narkotik operasyon düzenlendiğini ve toplamda 8,5 ton uyuşturucu madde ve 2,5 milyondan fazla uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı.

Valiliğin açıklamasında gözaltına alınan 29 bin 596 kişiden 3 bin 251’inin tutuklandığı bildirildi.

1 Ocak-1 Ağustos arasında ele geçirilen uyuşturucu madde çeşidi ve miktarı şöyle:

-5 ton 657 kilo metamfetamin,

- 1 ton 896 kilo esrar,

- 335 kilo sentetik kannabinoid (bonzai),

- 320 kilo eroin, 217 kilo kokain, 81 kilo Skunk,

- 24 kilo Afyon sakızı,

- 7 kilo sentetik kannabinoid hammaddesi,

- 3 kilo amfetamin,

- 2 kilo MDMA,

- 435 kilo kimyasal madde,

- 2 milyon 202 bin 251 adet ecstasy hap,

- 564 bin 42 adet captagon hap,

- 193 bin 378 adet zentetik ecza,

- 3 bin 250 kök Hint keneviri.

Kaynak: Gerçek Gündem