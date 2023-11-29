Valilik açıkladı: Fırtına nedeniyle İstanbul'da bir kişi hayatını kaybetti

İstanbul Valiliği, Kağıthane'de direk devrilmesi sonucu yaralanan yurttaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Valilik açıkladı: Fırtına nedeniyle İstanbul'da bir kişi hayatını kaybetti

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, etkili olan sağanak yağmur ve fırtınada direk devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı adeta felç etti.

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada bir yurttaşın hayatını kaybettiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"28.11.2023 Salı Günü, İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanılarak, yağış ve fırtınaya bağlı oluşabilecek olumsuzluklara karşı SARI kodlu uyarı yapılmıştır. İstanbul, yapılan bu uyarıya paralel olarak 28.11.2023 Salı’yı, 29.11.2023 Çarşamba’ya bağlayan gece saatlerinde, fırtına ve yağışın etkisi altına girmiştir. 28.11.2023 Salı Günü, İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanılarak, yağış ve fırtınaya bağlı oluşabilecek olumsuzluklara karşı SARI kodlu uyarı yapılmıştır. İstanbul, yapılan bu uyarıya paralel olarak 28.11.2023 Salı’yı, 29.11.2023 Çarşamba’ya bağlayan gece saatlerinde, fırtına ve yağışın etkisi altına girmiştir”
İstanbul’da yaşanan olaylar ise şöyle sıralandı:
İstanbul’da yaşanan olaylar 29.11.2023 saat 13.00 itibariyle şöyle sıralandı:

- İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen havalimanında seferler planlandığı şekilde devam etmektedir.

- İDO 7, BUDO 5 olmak üzere toplam 17 sefer olumsuz hava koşulları sebebi ile iptal edilmiş, boğaz trafiği iki yönlü trafiğe kapatılmıştır.

- Ekiplerimiz, İstanbul genelinde 9 su baskını, 27 çatı uçması, 43 ağaç devrilmesi, 1 toprak kayması, 66 tehlike arz eden parça ve 2 direk devrilmesi olmak üzere toplam 148 olaya müdahale etmiştir.

- Saat 01.07 de Bakırköy İlçesi Zeytinburnu sahilinde ‘’Kadriye Ana’’ isimli yakıt yüklü gemi kıyıya yakın bölgede karaya oturmuş olup, gemi mürettebatı Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tahliye edilmiştir. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmamaktadır.

- Saat 02.44 de Kağıthane ilçesi Emniyet evleri mahallesi Büyükdere caddesinde direk devrilmesi sonucu yaralanan vatandaşımız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir.

- Saat 10.42 de Eyüpsultan İlçesi Esentepe mahallesi Gaziosmanpaşa caddesi üzeri inşaat alanında meydana gelen toprak kayması sonucunda 3 adet gece kondu tedbir amaçlı boşaltılmış, evlerde yaşayan vatandaşlar otellere ve misafirhanelere yerleştirilmiştir

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