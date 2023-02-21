Antalya’ya gelen depremzede sayısı 150 bin

Türkiye’nin en büyük felaketlerinden biri olarak tarihe geçen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Antalya’ya gelen depremzedeler için çalışmalar devam ediyor. Antalya’da kalan depremzedelerin sorunları ve acil ihtiyaçları noktasında Vali Ersin Yazıcı başkanlığında gerçekleşen “Afet Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı”na, vali yardımcıları ve ilçe kaymakamları katıldı.

Depremzedelerin sorunları ve acil ihtiyaçları noktasında büyük bir titizlikle çalıştıklarının altını çizerek toplantıdaki konuşmasına başlayan Vali Yazıcı; “Şehrimizde misafir ettiğimiz depremzede vatandaşlarımızın sorunlarını ve acil ihtiyaçlarını değerlendirmek için toplandık. Hepimizin acısı büyük. Ama şu an önceliğimiz burada misafir ettiğimiz vatandaşlarımızı rahat ettirmek. Bölgeden gelen vatandaşlarımızın ihtiyaçları için durmaksızın çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tespit edebildiğimiz sayılara göre otel, kamu misafirhanesi, KYGM yurtları ve tanıdıkları yanında kalan toplam 150 bine yakın deprem bölgesinden şehrimize gelen vatandaşımız var. Bizler depremzede vatandaşlarımızı rahat ettirmek için kriz masaları oluşturmaya, toplantılar yapmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

“HEPIMIZ BU SÜRECIN İÇİNDEYİZ”

Depremin yaşandığı ilk günden itibaren deprem bölgesi ve depremden zarar gören vatandaşlarla ilgili çalışmalar yaptıklarını söyleyen Vali Yazıcı şunları kaydetti: “Antalya olarak hepimiz bu sürecin içindeyiz. Öncelikle Kemer, Manavgat, Alanya bu işin içinde gibi görünse de şu an itibariyle tüm ilçelerimiz bu deprem sürecinin içinde etkin bir şekilde rol alıyor.”

Depremzedelerin temel ihtiyaçlarıyla ilgili herhangi bir aksaklık çıkmaması adına koordinasyona dikkat çeken Vali Yazıcı; “Depremzedelerimizin yeme içme barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarımız devam ediyor. Bu noktada koordinasyon çok önemli. Depremzede vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını yerine getirmeye gayret ediyoruz. Otel, kamu misafirhanesi ve KYGM yurtlarında misafir ettiğimiz depremzedelerimizin sayısı 85 bini buldu. Bunlar bizim sorumluluğumuzda olan misafirlerimiz. Bunların hiçbir sorunla karşılaşmamaları için sürekli istişare halindeyiz. Bu noktada belediyelerimizden de kaymakam arkadaşlarımızdan da katkı istedik. İnşallah çalışmalarımızla vatandaşlarımızın daha da çok yanında olacağız” dedi.

Kaynak: İHA