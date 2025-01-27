Vahşetin Adresi Bu Kez Edirne! Yavru Köpekleri Poşet İçinde Çöpe Attılar

30 Temmuz'da TBMM Genel Kurulu'ndaki oylamada kabul edilerek Meclis'ten geçerek yasalaşan ve kamuoyunda 'kanlı yasa' olarak bilinen 160 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ne tepkiler gelmeye devam ederken bir skandal haber de Edirne'den geldi.

Edirne'de dün barınağı ziyaret eden bazı hayvanseverler çöp konteynerine atılan poşet içerisinde 4 köpek yavrusu gördü. Bu anları cep telefonu kamerasına kaydeden hayvanseverler, görüntüleri sosyal medya platformlarında paylaştı.

2 BARINAK GÖREVLİSİ GÖZALTINA ALINDI

İstasyon Mahallesi'ndeki barınağın yanındaki çöp konteynerine poşet içerisinde köpek yavrularının atıldığı ihbarı üzerine bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) sevk edildi. Olayla ilgili barınakta görevli Ş.K. ve E.A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

1 PERSONEL GÖREVDEN ALINDI

Köpek yavruları 22 Dost Eli Derneği tarafından tedavi için veterinere götürüldü. Belediye tarafından soruşturma başlatılan olayla ilgili bir personel ise görevden alındı.

Kaynak: ANKA